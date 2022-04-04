В Сыктывкаре третий раз за весну прорвало газопровод

4 апреля в столице Коми снова прорвало газовую трубу. Причина — очередные работы, несогласованные с газовой службой, передает "Комиинформ".

В МЧС рассказали, что работы проводились без согласования с газораспределительной организацией и властями. Сейчас на поврежденном участке идут ремонтные работы и принимаются меры по минимизации отключения потребителей.