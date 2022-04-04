В Сыктывкаре третий раз за весну прорвало газопровод

4 апреля в столице Коми снова прорвало газовую трубу. Причина — очередные работы, несогласованные с газовой службой, передает "Комиинформ".
В МЧС рассказали, что работы проводились без согласования с газораспределительной организацией и властями. Сейчас на поврежденном участке идут ремонтные работы и принимаются меры по минимизации отключения потребителей.
Напомним, то же самое произошло 29 марта в поселке Максаковка на улице Нювчимское шоссе. Тогда от снабжения отключили 200 с лишним домов, а ранее газопровод прорвало в Кируле.