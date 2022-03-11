Участница шоу «Холостяк» из Коми рассказала об интригах и соперничестве в проекте

12 марта 2022 года в эфир выйдет девятый сезон реалити-шоу «Холостяк». Одной из его участниц станет Арина Перевертень – девушка родом из Сыктывкара. «Pro Город Сыктывкар» подготовил для своих читателей эксклюзивное интервью с моделью.

Расскажите о себе, когда и где вы родились, почему покинули Республику Коми?

— Я родилась 10 апреля 1997 года в Сыктывкаре. Коми покинула в 2020 году. Сначала поехала в Москву, пожила там немного и потом улетела в Турцию. Приняла такое решение, потому что развелась, хотелось сменить обстановку и заняться работой. Очень любою свою профессию.

Почему распался ваш брак?

— Я не могла работать столько, сколько мне бы хотелось, и там, где хотелось. Моя работа связана с путешествиями в другие страны и города, я не могу быть постоянно привязана к одному месту жительства. А мой супруг не хотел, чтобы я работала моделью. Но я с детства знала, что хочу быть ею! Еще в детстве помню мама и папа меня фотографировали, снимков было безумно много, и мне это нравилось даже тогда.

Удалось найти любовь в Стамбуле?

— Да, вторые мои серьезные отношения были в Турции. Закончились они на фоне вечного контроля. Мой мужчина звонил мне каждую секунду, проверял, с кем я, где я. Брал мой телефон, чтобы проверять, кто мне пишет. Оказаться в абъюзивных отношениях очень легко, мой бывший окружил меня заботой, вниманием, подарками. Я даже не поняла, что происходит. Мне казалось, что этот контроль — норма, потому что это «большая любовь». Но я максимально активная девушка, я не могу быть чьей-то собственностью, я хочу сама принимать решения, ну или хотя бы делать это совместно со своей парой.

Что посоветуете тем, кто сейчас находится в таких отношениях?

— Я читала много статей про отношения, и везде пишут, что надо заниматься собой. Женщина должна быть занята, раньше я не обращала на это внимания, но сейчас понимаю, что это действительно важно! Еще посоветую ставить границы сразу с самого начала отношений. Если у тебя просят не пойти на работу или встречу с подругой, то иди! Если просят показать телефон, сообщения в Инстаграм, то не надо этого делать! Я знаю, что многие сами любят лезть туда, куда не нужно. Даже я когда-то проверяла телефоны, но это грубейшая ошибка. Я сделала выводы, и иду дальше. Это была моя школа, я думаю…

Как вы попали на шоу «Холостяк»?

— На шоу меня пригласили через Instagram. Позвали на кастинг, но в тот момент я находилась в Стамбуле и прийти на кастинг не было возможности. Поэтому мы созвонились по видео с продюсером, поговорили. Все прошло отлично, я сразу это поняла. После этого ребята попросили сделать еще один видео звонок, в котором меня пригласили приехать в Москву на кастинг, я, конечно, согласилась. После кастинга меня сразу взяли, сообщили даты вылета в Мексику и я полетела обратно в Стамбул, собирать вещи.

@arina_pereverten

А как же основная работа?

— Я взяла отпуск на время съемок, поэтому они мне не помешали абсолютно.

У вас была какая-то стратегия, которая, по-вашему, точно привела бы вас к победе?

— У меня не было тактики, я знаю, что я интересная девушка, поэтому о конкуренции я вообще не думала. Мои мысли были заняты холостяком, но не борьбой. Да и в целом я ни с кем не соперничала, со мной, может, кто-то и соперничал.

Плели ли интриги участницы шоу?

— Да, интриги были, вы представьте сами: у нас не было телефонов, их забирают. За все время съемок телефон давали только на 10 минут ответить на сообщения и позвонить маме. Никому нельзя было говорить, что ты находишься на проекте. И 24/7 ты только и делаешь что сидишь, думаешь о холостяке. И обсуждаешь его, обсуждаешь девочек… Поэтому да, интриги были. Без них никак.

А как участие в таком шоу может повлиять на карьеру фотомодели? Это скорее плюс?

— Да, это плюс.

Как прошли съемки? Совпали ли ожидания с реальностью?

— Все прошло гораздо лучше, легче, чем планировалось.

Какие у вас есть планы?

— У меня есть мечты, которые сбудутся в скором времени и я в этом уверена. Но делиться ими пока не готова.