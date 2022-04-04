На севере Коми весь день будет бушевать метель: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 18 часов 4 апреля в Воркутинском районе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м. Напомним, что в "столице мира" по причине жуткой непогоды уже отменили занятия с 1 по 5 класс в школах.

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