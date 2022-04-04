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На севере Коми весь день будет бушевать метель: объявлено штормовое предупреждение

На севере Коми весь день будет бушевать метель: объявлено штормовое предупреждение"Моя Воркута"

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 18 часов 4 апреля в Воркутинском районе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м. Напомним, что в "столице мира" по причине жуткой непогоды уже отменили занятия с 1 по 5 класс в школах.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
  • Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
  • Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
  • Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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