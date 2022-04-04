На севере Коми из-за мощной метели отменили занятия

4 апреля школьники Воркуты остались дома. Занятия отменили из-за мощной метели, о чем сообщили в адсминистрации города.

Правда, в школу не пошли только учащиеся с 1 по 5 классы. Для них сегодняшние занятия полностью отменены, а вот остальным придется столкнуться лицом к лицу с непогодой. Температура воздуха в Воркуте сегодня составила -8 градусов, ветер 14 м/с, порывы 19 м/с, видимость 3 000 м, метель.