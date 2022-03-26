Прокуратура проверит инцидент с прорывом газопровода в Сыктывкаре

В ночь с 25 на 26 марта на перекрестке улиц Савина и Заводской рабочие повредили газопровод. Произошедшим заинтересовалась прокуратура Республики Коми.
Прокуратура Сыктывкара по поручениюреспубликанской прокуратуры проверит, соблюдала ли закон компания, повредившая газопровод, а также выяснит, как сильно нарушены права горожан на благоприятные условия проживания.
Напомним, из-за произошедшего без газа осталось 5 котельных МКД, 10 объектов коммунально-бытового назначения и 102 частных домовладений. Специалисты продолжают работать над восстановлением газопровода.