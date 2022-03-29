В Сыктывкаре школьник принес на уроки пистолет: почему его никто не остановил

Прокуратура Коми проверила столичную школу №1, куда заявился старшеклассник с пистолетом. В ведомстве выяснили, как ему удалось пройти в задние с оружием.

Напомним, инцидент произошел 16 марта в школе №1. Подросток выстрелил в ногу 13-летнему мальчику. Ребенку понадобилась помощь врачей. Как оказалось, в тот день на входе не работал металлодетектор. Что интересно, уже на следующий день он снова был в строю.