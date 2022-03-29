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В Сыктывкаре школьник принес на уроки пистолет: почему его никто не остановил

В Сыктывкаре школьник принес на уроки пистолет: почему его никто не остановилЯндекс.Карты

Прокуратура Коми проверила столичную школу №1, куда заявился старшеклассник с пистолетом. В ведомстве выяснили, как ему удалось пройти в задние с оружием.

Напомним, инцидент произошел 16 марта в школе №1. Подросток выстрелил в ногу 13-летнему мальчику. Ребенку понадобилась помощь врачей. Как оказалось, в тот день на входе не работал металлодетектор. Что интересно, уже на следующий день он снова был в строю.

Прокуратура выявила нарушение законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании, а также законодательства о профилактике нарушений несовершеннолетних. Директору школы вынесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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