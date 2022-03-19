В Сыктывкаре подросток пришел в школу с пистолетом

В столице Коми произошло ЧП: в одну из школ подросток принес пистолет, после чего выстрелил в 13-летнего ребенка. Об этом сообщает "КП Коми".

По информации источника, инцидент произошел 16 марта в школе №1. Подросток выстрелил в ногу 13-летнему мальчику. Ребенку понадобилась помощь врачей. Факт подтвердили в Следственном комитете региона.