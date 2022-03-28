В Коми прекращены поиски 53-летней женщины с каре-зелеными глазами

53-летняя Лариса Попова, которая пропала в Ухте 23 марта найдена. Об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт».
По информации поисковиков, поиски женщины завершены. Ее нашли живой, а ее жизни и безопасности ничего не угрожает. Правда, детали поисков и причины исчезновения не разглашаются.
Напомним также, 27 февраля в Печоре пропала Кира Михайлова — девушка 2006 года рождения воспитанница одного из детдомов города. Сейчас ее разыскивают в Печорском районе и в Сосногорске. Заявление поступило от сотрудников учреждения, передает пресс-служба МВД региона.