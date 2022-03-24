В Коми целый месяц ищут 16-летнюю девушку

27 февраля в Печоре пропала Кира Михайлова — девушка 2006 года рождения воспитанница одного из детдомов города. Сейчас ее разыскивают в Печорском районе и в Сосногорске. Заявление поступило от сотрудников учреждения, передает пресс-служба МВД региона.

На вид девушке 16-17 лет, рост — 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные ниже плеч. В момент пропажи была без головного убора, в куртке бежевого цвета, черной толстовке с капюшоном, черных джинсах и черных ботинках, при себе имела черную сумку.