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Ветеранов Великой Отечественной войны освободили от налога на подарки

Ветеранов Великой Отечественной войны освободили от налога на подарки

Владимир Путин подписал закон, который полностью освобождает ветеранов Великой Отечественной войны от налога на подарки. Это произошло в связи с ситуацией, которая произошла в Коми на 75-летие Победы.

Напомним, все началось с обращения депутатов Госсовета Коми к Правительству РФ. Они предложили полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла от налогов на подарки, будь то вещи или деньги. Причиной возникновения инициативы стал случай с Марией Урасиновой из Печоры. В 2020 году участнице войны пришло письмо с налоговой претензией.

По словам председателя Госсовета Коми Сергея Усачева, такой налог сводит на нет всю помощь ветеранам. Свой долг стране они уже отдали, поэтому подобное просто неприемлемо.

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