Ветеранов Великой Отечественной войны освободили от налога на подарки

Владимир Путин подписал закон, который полностью освобождает ветеранов Великой Отечественной войны от налога на подарки. Это произошло в связи с ситуацией, которая произошла в Коми на 75-летие Победы.

Напомним, все началось с обращения депутатов Госсовета Коми к Правительству РФ. Они предложили полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла от налогов на подарки, будь то вещи или деньги. Причиной возникновения инициативы стал случай с Марией Урасиновой из Печоры. В 2020 году участнице войны пришло письмо с налоговой претензией.