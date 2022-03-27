Спортсмены из Коми оказались в "топе" Чемпионата России по лыжным гонкам

В столице Коми в самом разгаре Чемпионат России по лыжным гонкам. 27 марта отличились наши спортсмены, которые заняли сразу несколько мест, передает "КП Коми".
Спортсмены и Коми попали на места со второго по пятое. Так, на втором месте – Илья Семиков, третьим стал Волженцев. На четвертой и пятой позиции – Виценко и Порошкин. Первое же получил Александр Большунов.
Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Сыктывкаре 26 марта. Начался турнир со спринтерских гонок на Республиканском лыжном комплексе Раисы Сметаниной. На старт вышел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийские чемпионы Наталья Непряева и Денис Спицов, а также другие прославленные лыжники. Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал у болельщиков, откуда они приехали и кого пришли поддержать.