Спортсмены из Коми оказались в "топе" Чемпионата России по лыжным гонкам

В столице Коми в самом разгаре Чемпионат России по лыжным гонкам. 27 марта отличились наши спортсмены, которые заняли сразу несколько мест, передает "КП Коми".

Спортсмены и Коми попали на места со второго по пятое. Так, на втором месте – Илья Семиков, третьим стал Волженцев. На четвертой и пятой позиции – Виценко и Порошкин. Первое же получил Александр Большунов.