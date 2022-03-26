Активные болельщики и олимпийцы: в Сыктывкаре стартовал чемпионат России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Сыктывкаре 26 марта. Начался турнир со спринтерских гонок на Республиканском лыжном комплексе Раисы Сметаниной. На старт вышел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал у болельщиков, откуда они приехали и кого пришли поддержать.
Владимир Косолапов, Кировская область, город Слободской
Владимир Косолапов. Фото из личного архива.
"На прошлой неделе приезжали в Кирово-Чепецк олимпийские чемпионы: Червоткин, Большунов и Спицов. Я сюда привез флаг с автографом Червоткина, Истоминой и других. Они возвращались из зоны финиша и никому не отказывали в автографах. Большунов раздавал два часа, я не стал дожидаться его, но там все от счастья светились", – отметил Владимир.
Флаг, который Владимир привез с собой в Коми. Ниже всех расположен автограф олимпийского чемпиона Алексея Червоткина. Фото Александра Иваскевича.
"В прошлый раз бежали гонку преследования и у Спицова ботинок сломался, поэтому он проиграл. Такая драматичная борьба поразила меня, и я жду от Сыктывкара подобных эмоций. Решил приехать сюда 26 марта, поскольку и сам лыжами занимался, да и хочу поболеть за Спицова, нашего кировчанина Червоткина. Про Большунова не буду говорить, он на голову сильнее всех. В Спицове мне нравятся человеческие качества, его манера общения и само поведение. Помимо этих соревнований и в Кирове, был на чемпионате мира по биатлону в Финляндии. Мне сейчас 50 лет и в этом возрасте решил объездить всю Россию, даже билеты купил в Тюмень на финал кубка мира по лыжным гонкам, но все отменили", – рассказал мужчина.
Денис Полуянов, Республика Коми, Сыктывкар
Денис Полуянов пришел на стадион увидеть олимпийцев с флагом России и дудкой для болельщиков. Фото Александр Иваскевич.
"Приехал на машине посмотреть на олимпийцев, повезло, что удалось найти парковочные места. Сам чемпионат России в нынешних условиях – это значимое событие для нашего города, раз в жизни такое может быть" – поделился с "Pro Городом" Денис.
Светлана Бушуева, Архангельская область, город Коряжма
Светлана Бушуева. Фото Александра Иваскевича.
"Выехали в шесть утра, дорога заняла три с половиной часа. Приехали поболеть за наших земляков: Александра Большунова, Александра Терентьева и Наталью Непряеву. Все они родились в Архангельской области и с этим флагом в наших руках будем их поддерживать. Верим, что все они займут призовые места", – пожелала Светлана.
Светлана Бушуева с флагом Архангельской области поддерживает своих земляков-олимпийцев.
"Здесь в Коми у нас живут родственники, в Сыктывкаре на подобных соревнованиях были четыре года назад. Нам очень понравилось, поэтому снова решили все это прочувствовать. Сейчас старт перенесли, экран добавили, да и в целом все приятно обновилось", – отметила девушка.
В столицу Коми болельщики привезли флаги из разных городов России.
Болельщики из Перми. Фото Александра Иваскевича.
Сыктывкарцы также принесли флаги, чтобы поддержать спортсменов. Фото Александра Иваскевича.
Зрители наблюдают за гонкой. Фото Александра Иваскевича.
Болельщики заполнили трибуны. Фото Александра Иваскевича.
В итоге в женском спринте победила 26-летняя Наталья Непряева, которая на Олимпиаде в Пекине взяла золото, серебро и бронзу. Александр Большунов неожиданно проиграл своему земляку Александру Терентьеву, который на последних метрах дистанции вырвал победу. Чемпионат России проходит в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.
Наталья Непряева стала второй в квалификации, но затем выиграла финальный заезд. Теперь Наталья Непряева пятикратная чемпионка России. Здесь она прибывает на финиш в квалификации под аплодисменты болельщиков. Фото Александра Иваскевича.