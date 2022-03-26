Активные болельщики и олимпийцы: в Сыктывкаре стартовал чемпионат России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Сыктывкаре 26 марта. Начался турнир со спринтерских гонок на Республиканском лыжном комплексе Раисы Сметаниной. На старт вышел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал у болельщиков, откуда они приехали и кого пришли поддержать.

Владимир Косолапов, Кировская область, город Слободской

Владимир Косолапов. Фото из личного архива.

"На прошлой неделе приезжали в Кирово-Чепецк олимпийские чемпионы: Червоткин, Большунов и Спицов. Я сюда привез флаг с автографом Червоткина, Истоминой и других. Они возвращались из зоны финиша и никому не отказывали в автографах. Большунов раздавал два часа, я не стал дожидаться его, но там все от счастья светились", – отметил Владимир.

Флаг, который Владимир привез с собой в Коми. Ниже всех расположен автограф олимпийского чемпиона Алексея Червоткина. Фото Александра Иваскевича.