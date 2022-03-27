Доллары, спички и шедевр: самые необычные и дорогие вещи, которые продают сыктывкарцы

На сайтах бесплатных объявлений иногда можно увидеть по-настоящему необычные вещи. Но иногда их стоимость и ценность явно не соответствуют друг другу. Например, на волне закрытия IKEA жители Коми начали продавать акул, выставляя их за миллионы рублей. Мы решили узнать, какие еще необычные товары продают сыктывкарцы.
Доллары, 4 999 999 рублей
Житель столичного Лесозавода продает американские доллары. Правда, даже несмотря на нынешний курс валют стоят они огромных денег — почти 5 000 000 рублей. Нужна ли кому-то бумага по такой цене, неизвестно, но автор утверждает, что деньги на самом деле очень редкие. Купюры в идеальном состоянии и хранятся в одной семье уже 13 лет.
Полтинник 1924 года из серебра, 1 599 000 рублей.
Еще один сыктывкарец тоже продает деньги, но здесь их редкость уже не так сомнительна. Он предлагает монету 1924 года выпуска.
"Серебрянный полтинник — монета в 50 копеек чеканилась сначала на Ленинградском монетном дворе, затем заказ был размещен в Британии. На ленинградской серии имеется обозначени «ПЛ» на гурте (минцмейстер Петр Латышев). На английских — «ТР» (минцмейстер Томас Росс)", — сообщает продавце.
Монета весит 10 грамм, 9 из которых — чистое серебро.
Сувенирные спички, 1 000 000 рублей
Подешевле можно купить… спички. Сыктывкарец продает не совсем полный коробок сувенирных спичек, выпущенных в честь 400-летия Тобольска. Выглядят он, к слову, не совсем обычно. Возгорающаяся головка у них зеленого цвета.
Картина (шедевр), 250 000 рублей
Последний необычный товар с сайта объявлений — картина, которую, кажется нарисовал ребенок. Очевидно, что в шутку, кто-то назвал ее шедевром и выставил на продажу за 250 000 рублей. По сравнению с остальными товарами из подборки, цена более чем разумная! Что или кто здесь изображен, остается загадкой.