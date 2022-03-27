Доллары, спички и шедевр: самые необычные и дорогие вещи, которые продают сыктывкарцы

На сайтах бесплатных объявлений иногда можно увидеть по-настоящему необычные вещи. Но иногда их стоимость и ценность явно не соответствуют друг другу. Например, на волне закрытия IKEA жители Коми начали продавать акул, выставляя их за миллионы рублей. Мы решили узнать, какие еще необычные товары продают сыктывкарцы.

Доллары, 4 999 999 рублей

Житель столичного Лесозавода продает американские доллары. Правда, даже несмотря на нынешний курс валют стоят они огромных денег — почти 5 000 000 рублей. Нужна ли кому-то бумага по такой цене, неизвестно, но автор утверждает, что деньги на самом деле очень редкие. Купюры в идеальном состоянии и хранятся в одной семье уже 13 лет.

Полтинник 1924 года из серебра, 1 599 000 рублей.

Еще один сыктывкарец тоже продает деньги, но здесь их редкость уже не так сомнительна. Он предлагает монету 1924 года выпуска.