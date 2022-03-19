В Сыктывкаре продают акулу из IKEA за 5 миллионов рублей

После новостей об уходе IKEA из России на сайтах бесплатных объявлений стали публиковать предложения о покупке тех самых акул. Правда цены на них взлетели до фантастических отметок. Недавно жительница Ухты выставила игрушку за миллион рублей, а теперь такое объявление появилось и в Сыктывкаре. За "столичную" акулу просят уже 5000 000 рублей.

Автор объявления пишет, что мог бы обменять акулу и на трехкомнатную квартиру в центре города. Кстати, совсем недавно житель Воркуты тоже выставил на продажу необычный товар: горожанин решил продать гамбургер из "Макдоналдса".