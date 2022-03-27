Сыктывкарцы о кофе вместо песка на улицах: «Обалдеть! Лучше отдайте людям бесплатно»

25 марта на улицах столицы Коми заметили весьма необычный способ борьбы с гололедом: вместо песка на дороги высыпали кофе. Оказалось, что это совсем не шутка, а ситуацию позже прокомментировала мэр города. Подробнее об этом чтайте по ссылке.

Тем временем, горожане отчасти были шокированы таким решением и стали комментировать увиденное в Сети. Кто-то просто отшкутился, а кто-то возмутился такому расточительству продукта:

"Кофе — капля в море грязи! С каждым годом город всё грязнее и грязнее! Улицы не убраны! Позор!" — возмущена Любовь Шевченко.