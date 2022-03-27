Сыктывкарцы о кофе вместо песка на улицах: «Обалдеть! Лучше отдайте людям бесплатно»

25 марта на улицах столицы Коми заметили весьма необычный способ борьбы с гололедом: вместо песка на дороги высыпали кофе. Оказалось, что это совсем не шутка, а ситуацию позже прокомментировала мэр города. Подробнее об этом чтайте по ссылке.
Тем временем, горожане отчасти были шокированы таким решением и стали комментировать увиденное в Сети. Кто-то просто отшкутился, а кто-то возмутился такому расточительству продукта:
"Кофе — капля в море грязи! С каждым годом город всё грязнее и грязнее! Улицы не убраны! Позор!" — возмущена Любовь Шевченко.
"У нас же в Коми зарплаты огромные огромные. Вот и посыпаем дорожки кофе. Скоро урны золотые ставить будем", — говорит Наталья Мельничук.
"Я когда сегодня наступила на это.чуть не офигела! Не той обжарки кофе! Обалдеть. Отдайте людям бесплатно", — в шоке Татьяна Гордеева.
"Хорошо живем", — подытожила Светлана Вольгина.
"Пускай завидуют, проклятые буржуины. Ни Америка, ни Европа, никто себе не может такого позволить, бедные же", — шутит Лариса Майданская.
"Это расчет на тех, кто любит халяву, будут собирать себе, заодно и снег приберут", — предполагает Денис Каракчиев.
"Налетай,к офеёк раздают нахаляву", — комментирует Андрей Андрюхин.
"Вот из-за чего цены на кофе в магазинах взлетели", — считает Иван Коляда.
"Ох, балует мэр сыктывкарцев", — Катя Вебер
"Ку-ку что ли? Посыпьте золотой крошкой тогда, я собирать пойду, даже двор почищу бесплатно!" — предлагает Гоголь Мария.