В Сыктывкаре тротуары стали посыпать кофе вместо песка

25 марта жители столицы Коми заметили странный «песок» в центре города. Им посыпали территорию у Вечного огня. Оказалось, что это вовсе не песок, а самый настоящий кофе. Ситуацию прокомментировали в мэрии Сыктывкара.

По словам главы администрации города Натальи Хозяиновой, дороги и правда посыпали кофейной крошкой. Этот экологичный способ борьбы с гололедом предложили предприниматели, которые занимаются обжаркой кофе. Им было нужно утилизировать зерна не той степени обжарки, и они решили обратиться в мэрию. К тому же, этот способ не стоит городу ни рубля.