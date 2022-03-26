Сыктывкарцы: «Прорвало трубу с газом!»

В ночь с 25 на 26 марта на перекрестке улиц Савина и Заводской рабочие повредили газопровод. Об этом "Pro Городу" сообщили очевидцы.
Сыктывкарцы запечатлели, как огромный столб газа вырывается из-под земли.
Мэрия Сыктывкара сообщает, что все случилось во время аварийного ремонта напорного коллектора. Сейчас на месте работают аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Завершить работы планировали еще ночью.
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