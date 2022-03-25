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В России предложили заморозить цены на автобусные билеты

В России предложили заморозить цены на автобусные билетыФото из архива «Pro Города»

Общественники просят премьер-министра РФ Михаила Мишустина порекомендовать главам регионов заморозить цены на общественный транспорт. Они объясняют свою позицию желанием поддержать людей в сложной экономической ситуации, пишут "Известия".

В правительстве ответили, что рассмотрят письмо, а инициативу направили представителям президента России во всех восьми федеральных округах.

Напомним, что в ряде городов уже начали повышение цен на проезд в общественном транспорте. Компании заявляют о росте запчастей для автобусов. В Сыктывкаре не так давно тоже повысились цены на билеты в автобусах на маршрутах Товарищества индивидуальных перевозчиков.

 

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