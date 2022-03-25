В России предложили заморозить цены на автобусные билеты

В правительстве ответили, что рассмотрят письмо, а инициативу направили представителям президента России во всех восьми федеральных округах.

Напомним, что в ряде городов уже начали повышение цен на проезд в общественном транспорте. Компании заявляют о росте запчастей для автобусов. В Сыктывкаре не так давно тоже повысились цены на билеты в автобусах на маршрутах Товарищества индивидуальных перевозчиков.