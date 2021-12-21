Сыктывкарцам напомнили о подорожании проезда в автобусах

С 20 января изменятся цены на маршрутах САТП-1: автобусы 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 (скидка 2 рубля при оплате транспортной картой на всех маршрутах).

Плата за проезд в автобусах вместо 28 составит 30 рублей, напоминают в мэрии Сыктывкаре.

С 30 января изменятся цены на маршрутах Товарищества индивидуальных перевозчиков: автобусы 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44.

Стоимость проезда по маршрутам № 11, 12, 13, 14, 21, 23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 101, 103 и 174 остаётся на прежнем уровне – 23 рубля. По маршруту 33а также на прежнем уровне – 28 рублей.

*** Повышение стоимости связано с увеличением эксплуатационных расходов перевозчиков – ростом цен на топливо, запасные части, техническое обслуживание и ремонт, а также необходимостью выполнения профилактических мер по COVID-19.