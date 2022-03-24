В Воркуте нашли тела пропавшей возле байкерского клуба пары

Ночью на 24 марта в гараже по улице Мира в Воркуте нашли тела 34-летнего мужчины и 36-летней женщины с признаками насильственной смерти. Именно их почти месяц искали полиция и волонтеры. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Следствие уже установило личность подозреваемого в убийстве пары.

Им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Он задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.