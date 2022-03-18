Без вести пропавшие воркутинцы: 130 человек не могут найти их уже 25 дней

В Воркуте продолжаются поиски пары, которая пропала почти месяц назад. Вячеслав Агарков и Евгения Высоцкая исчезли еще в феврале, но до сих пор о них нет никакой информации. Как продвигается дело, рассказали волонтеры "Лиза Алерт".

"Вот уже 25 дней ведется работа по поиску молодых людей. За это время в поиске приняли участие более 130 человек: родные, друзья, добровольцы, сотрудники ОМВД, военнослужащие, поисковики «Лиза Алерт». На данный момент пройдено более 250 км, поклеено более 500 ориентировок по всему городу. Осмотрено более 100 заброшенных зданий, все ближайшие посёлки, гаражные комплексы. Задачи по поиску не переставали выполняться и в 40-градусный мороз, ведь все преследовали одну цель - найти пропавших. На сегодняшний день поиск продолжается: просматриваются записи с камер видеонаблюдений, проверяются свидетельства, отрабатываются задачи по осмотру конкретных территорий", — сообщили волонтеры.