"Уникальный человек и профи": сыктывкарцы рассказали о мужчине, который обгорел у колледжа

Мужчина совершил акт самоподжога около Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа 21 марта. Сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и врачи оценивают его состояние как тяжелое. "Pro Город Сыктывкар" узнал у коллег и знакомых этого мужчины подробности о его личности.
Некоторые из сотрудников колледжа утверждают, что впервые услышали о таком человеке после происшествия.
"Он мало с кем из нас общался, больше взаимодействовал с руководством колледжа», – рассказала одна из сотрудниц колледжа.
Руководство педколледжа отказалось комментировать, кем работал мужчина, были ли достижения и выговоры.
"Знаю только то, что он писал проекты для колледжа. Больше ничего о нем сказать не могу", – сообщила одна из сотрудниц колледжа.
Некоторые из знакомых сыктывкарца положительно о нем отзываются:
"Андрей уникальный человек! Профи, государственник и эксперт в разных областях, работает в образовании. Мое мнение: был недооценен как специалист. Любил дочерей безумно и сам их воспитывал, страдал от плохих отношений с женой. Вот и все, пожалуй", – сообщила знакомая Андрея.
"Как социальный инженер и проектировщик общественных конструкций, он интеллектуал, конечно. Там с этим всё в порядке. Другое дело - от идей до воплощений часто масса условий, с которыми либо надо считаться, либо игнорировать, либо принимать войнушку. Мне кажется, он не всегда понимал людей и систему организации. Но не буду утверждать. Это часть его сетований", – объяснил мужчина, который с ним работал.
"Хороший специалист, имел с ним экспертное сотрудничество", – рассказал знакомый сыктывкарца.
Пострадавший активно вел свою страницу в социальных сетях, но среди записей встречаются и такие:
"Не понимаю людей, которые стараются со мной быстрее попрощаться. Вы же у меня котлы до блеска сначала драить будите!", – написал Андрей 12 марта.