Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Уникальный человек и профи": сыктывкарцы рассказали о мужчине, который обгорел у колледжа

"Уникальный человек и профи": сыктывкарцы рассказали о мужчине, который обгорел у колледжафото из архива PG11.ru

Мужчина совершил акт самоподжога около Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа 21 марта. Сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и врачи оценивают его состояние как тяжелое. "Pro Город Сыктывкар" узнал у коллег и знакомых этого мужчины подробности о его личности.

Некоторые из сотрудников колледжа утверждают, что впервые услышали о таком человеке после происшествия.

"Он мало с кем из нас общался, больше взаимодействовал с руководством колледжа», – рассказала одна из сотрудниц колледжа.

Руководство педколледжа отказалось комментировать, кем работал мужчина, были ли достижения и выговоры.

"Знаю только то, что он писал проекты для колледжа. Больше ничего о нем сказать не могу", – сообщила одна из сотрудниц колледжа.

Некоторые из знакомых сыктывкарца положительно о нем отзываются:

"Андрей уникальный человек! Профи, государственник и эксперт в разных областях, работает в образовании. Мое мнение: был недооценен как специалист. Любил дочерей безумно и сам их воспитывал, страдал от плохих отношений с женой. Вот и все, пожалуй", – сообщила знакомая Андрея.

"Как социальный инженер и проектировщик общественных конструкций, он интеллектуал, конечно. Там с этим всё в порядке. Другое дело - от идей до воплощений часто масса условий, с которыми либо надо считаться, либо игнорировать, либо принимать войнушку. Мне кажется, он не всегда понимал людей и систему организации. Но не буду утверждать. Это часть его сетований", – объяснил мужчина, который с ним работал.

"Хороший специалист, имел с ним экспертное сотрудничество", – рассказал знакомый сыктывкарца.

Пострадавший активно вел свою страницу в социальных сетях, но среди записей встречаются и такие:

"Не понимаю людей, которые стараются со мной быстрее попрощаться. Вы же у меня котлы до блеска сначала драить будите!", – написал Андрей 12 марта.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости