"Уникальный человек и профи": сыктывкарцы рассказали о мужчине, который обгорел у колледжа

Мужчина совершил акт самоподжога около Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа 21 марта. Сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и врачи оценивают его состояние как тяжелое. "Pro Город Сыктывкар" узнал у коллег и знакомых этого мужчины подробности о его личности.

Некоторые из сотрудников колледжа утверждают, что впервые услышали о таком человеке после происшествия.

"Он мало с кем из нас общался, больше взаимодействовал с руководством колледжа», – рассказала одна из сотрудниц колледжа.

Руководство педколледжа отказалось комментировать, кем работал мужчина, были ли достижения и выговоры.