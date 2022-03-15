Сотрудники аптек в Сыктывкаре: "Лекарства скупили, у поставщиков их тоже нет".

В России вырос спрос на лекарства. Из-за этого люди сталкиваются с их дефицитом в аптеках, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьеву 15 марта. Она заявила, что ограничения по ввозу импортных лекарств никак не повлияет на людей. Журналист "Pro Город Сыктывкар" узнал в аптеках столицы Коми, каких лекарств не хватает.
"Жаропонижающего лекарства для детей у нас уже месяца три нет. Это связано с тем, что на заводе его перестали производить. Лекарства от простуды все у нас есть: самое популярное противовирусное средство у нас стоит 559 рублей", – сообщили в федеральной сети аптек.
Вопросы ценообразования они отказались комментировать.
"Обычно лекарств хватало, но в последние несколько дней заметны перебои в поставках. Особенно не хватает средств для лечения болезней щитовидной железы. Уже на неделю товар задержали как российских производителей, так и зарубежных. Цены на эти лекарства пока не изменились, да и сильного подорожания у нас не было", – заявил фармацевт региональной сети аптек.
Одна из региональных сетей аптек. Фото Александра Иваскевича.
"Все у нас есть. Никакого дефицита не наблюдаю. Товар каждый день получаю", – рассказал сотрудник аптеки на улице Первомайской.
"Дефицит уже есть, сейчас все лекарства скупают, у поставщиков тоже нет. Каждый день люди с заболеваниями щитовидной железы звонят и спрашивают, есть ли что-то для них. Это сейчас самое востребованное. Может люди раскупили, может уже и лекарств нет на складах, этого я не знаю. Поставщики тоже нам не сообщили, когда у них появится. Но все самое необходимое для большинства людей в нашей аптеке есть, хотя жаропонижающего для детей тоже нет. Оно появлялось на некоторое время, но его быстро раскупили", – сообщил фармацевт аптеки по улице Интернациональной.
Ранее "Pro Город Сыктывкар" публиковал материал о повышении цен в аптеках города.