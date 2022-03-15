Сотрудники аптек в Сыктывкаре: "Лекарства скупили, у поставщиков их тоже нет".

"Дефицит уже есть, сейчас все лекарства скупают, у поставщиков тоже нет. Каждый день люди с заболеваниями щитовидной железы звонят и спрашивают, есть ли что-то для них. Это сейчас самое востребованное. Может люди раскупили, может уже и лекарств нет на складах, этого я не знаю. Поставщики тоже нам не сообщили, когда у них появится. Но все самое необходимое для большинства людей в нашей аптеке есть, хотя жаропонижающего для детей тоже нет. Оно появлялось на некоторое время, но его быстро раскупили", – сообщил фармацевт аптеки по улице Интернациональной.