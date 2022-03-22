Из Сыктывкара пустят дополнительный поезд в Усинск

Сейчас из Сыктывкара в Усинск можно уехать только ночным рейсом, но скоро это изменится. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

С 24 марта снова начнет курсировать дневной скорый поезд № 54/53 Сыктывкар – Усинск, сообщается в пресс-релизе СЖД.