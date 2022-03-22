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Из Сыктывкара пустят дополнительный поезд в Усинск

Из Сыктывкара пустят дополнительный поезд в Усинскnepsite.ru

Сейчас из Сыктывкара в Усинск можно уехать только ночным рейсом, но скоро это изменится. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

С 24 марта снова начнет курсировать дневной скорый поезд № 54/53 Сыктывкар – Усинск, сообщается в пресс-релизе СЖД.

Состав будет отправляться по четным числам до 30 марта, из Усинска – по нечетным с 25 по 31 марта. С 1 апреля он продолжит курсирование по нечетным числам из Сыктывкара, по четным – из Усинска.

Кстати, о транспорте. С 21 марта в автобусах "Комиавтотранс" при оплате проезда безналичным способом и картой, пассажир будет получать билет в электронном виде. В чем причина, читайте по ссылке.

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