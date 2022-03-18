В сыктывкарских автобусах исчезнут бумажные билеты

С 21 марта в автобусах "Комиавтотранс" при оплате проезда безналичным способом и картой, пассажир будет получать билет в электронном виде.

Из-за санкций против РФ в стране взлетели цены на чековую ленту, что вызвало ее дефицит. В связи с этим перевозчик принял решение выдавать бумажный чек-билет только при наличной оплате проезда.

Бумажный чек также можно получить, если человеку нужно подтвердить его покупку на работе или для страховки. Чтобы это сделать нужно зайти на портал t-karta.ru или в приложение приложением "Транспортная карта".

"Система выдачи билетов в электронной форме не является новшеством для Сыктывкара. С осени прошлого года на маршрутах №30 и №46 курсируют наши автобусы со стационарными валидаторами. При безналичной оплате через них — пассажир также получает билет только на сайте или в приложении", — сказал заместитель генерального директора АО "Комиавтотранс" Дмитрий Чепурнов.

Напомним также, что с10 марта в России перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и другие, подключенные к картам Visa и Mastercard. В связи с этим оплатить проезд с этих карт можно только "пластиком".