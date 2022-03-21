В Сыктывкаре простились с погибшим в Украине солдатом из Коми

В Свято-Стефановском соборе столицы Коми простились с погибшим во время спецоперации в Украине Алексеем Крюковым. Об этом сообщили родственники солдата.

Напомним, Алексей Крюков родом из деревни Кривое Удорского района. У мужчины остались двое детей и жена, которым власти России и республики окажут помощь. Похоронили Алексея в Сыктывкаре. Ему было 35 лет.