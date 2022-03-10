Сотрудник Росгвардии из Коми погиб во время спецоперации в Украине

10 марта глава республики Владимир Уйба сообщил о гибели Алексея Михайловича Опацкого из посёлка Визиндор Сысольского района. Он служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН "Зырянин" управления Росгвардии по Коми. Он погиб во время спецоперации в Украине.

– Алексей Михайлович – пример мужества, героизма и верности присяге. Он с честью и доблестью исполнял служебный долг. И погиб настоящим воином, защищая нашу Родину. Никакие слова не помогут заглушить боль утраты. Вечная память Алексею Михайловичу. Глубочайшие соболезнования – родным и близким, – сказал Владимир Уйба.