В Москве уже месяц ищут 25-летнего парня из Коми

28 февраля в Москве пропал 25-летний Константин Стефаненко. Как выяснилось, парень родом из Воркуты, поэтому он может находиться в Коми. Об этом сообщает отряд "Лиза Алерт".

Пропавший ростом 175 сантиметров, телосложение — худощавое. Волосы темно-русого цвета, глаза зеленые. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.