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В Москве уже месяц ищут 25-летнего парня из Коми

В Москве уже месяц ищут 25-летнего парня из Коми"Лиза Алерт"

28 февраля в Москве пропал 25-летний Константин Стефаненко. Как выяснилось, парень родом из Воркуты, поэтому он может находиться в Коми. Об этом сообщает отряд "Лиза Алерт".

Пропавший ростом 175 сантиметров, телосложение — худощавое. Волосы темно-русого цвета, глаза зеленые. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, в Коми все еще ищут пару, которая пропала в Воркуте почти месяц назад. Их телефоны обнаружили возле байкерского клуба. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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