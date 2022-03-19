Эжвинская больница вернулась к "доковидному" режиму работы

Больница в Эжве снова начала принимать пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Терапевтический корпус по-прежнему будет принимать пациентов как ковид-госпиталь. Также в ковидном режиме продолжают работать Республиканская инфекционная больница и Госпиталь ветеранов. Сама больница вернулась к плановому приему.