Эжвинская больница вернулась к "доковидному" режиму работы

Больница в Эжве снова начала принимать пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.
Терапевтический корпус по-прежнему будет принимать пациентов как ковид-госпиталь. Также в ковидном режиме продолжают работать Республиканская инфекционная больница и Госпиталь ветеранов. Сама больница вернулась к плановому приему.
"На данный момент наша больница работает по двум направлениям: лечение пациентов с коронавирусной инфекцией со всеми степенями тяжести течения и прием пациентов из Сыктывкара и близлежащих районов, нуждающихся в плановом лечении и хирургической помощи", – комментирует главный врач Эжвинской больницы Олег Удоратин.
Тем не менее, есть одно условие для поступления на плановое лечение — необходимо направление из поликлиники, которой прикреплен пациент.
Напомним также, в Сыктывкаре появится пункт бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу. Где он откроется, и кто сможет сдать тест, читайте по ссылке.