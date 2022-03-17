В Сыктывкаре появится пункт бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

Об этом сообщил региональный Минздрав. С 21 марта проверить наличие антител к COVID-19 можно будет в поликлинике на Карла Маркса, 16 в кабинете No233 с понедельника по субботу с 11.00 до 12.00.

Жители столицы Коми теперь смогут сдать тесты на антитела к новой коронавирусной инфекции совершенно бесплатно.

Однако, есть некоторые условия. Сдать анализ смогут только контактировавшие с больными и переболевшие пневмонией без диагноза COVID-19.

Для остальных горожан анализ платный. Сделать его можно в кабинете No104 на улице Коммунистической, 41 с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу.

Результаты можно получить уже на следующие сутки. С собой нужно иметь паспорт.

Напомним, ранее пункт тестирования на антитела находился на республиканском стадионе. Теперь там можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.