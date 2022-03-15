Сыктывкарский "Макдоналдс" продолжает работать несмотря на "закрытие"

14 марта российские рестораны "Макдоналдс" официально приостановили свою работу. В Сыктывкаре поесть в самом заведении уже нельзя, однако это вовсе не означает, что вкусить бургеров не получится.

Как оказалось, заказать поесть в «окошке» все еще можно, а на доставку или вынос можно и вовсе получить полноценный обед. Доступен весь ассортимент. Сколько это продлится — неизвестно, как и причины такого неполного закрытия. Как сообщают российские СМИ, в некоторых городах рестораны продолжают работать в прежнем режиме.