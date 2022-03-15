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Сыктывкарский "Макдоналдс" продолжает работать несмотря на "закрытие"

Сыктывкарский "Макдоналдс" продолжает работать несмотря на "закрытие"Фото из архива «Pro Города»

14 марта российские рестораны "Макдоналдс" официально приостановили свою работу. В Сыктывкаре поесть в самом заведении уже нельзя, однако это вовсе не означает, что вкусить бургеров не получится.

Как оказалось, заказать поесть в «окошке» все еще можно, а на доставку или вынос можно и вовсе получить полноценный обед. Доступен весь ассортимент. Сколько это продлится — неизвестно, как и причины такого неполного закрытия. Как сообщают российские СМИ, в некоторых городах рестораны продолжают работать в прежнем режиме.

Напомним, 13 марта журналист портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в местном ресторане этой Сети и узнал, как он работает в свой "последний день". В тот день меню ресторана было ограниченным, а терминалы уже не работали.

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