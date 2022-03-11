Сыктывкарцы опустошили Макдоналдс в последний день его работы

Российские рестораны "Макдоналдс" приостанавливают свою работу 14 марта, об этом сообщают "РИА Новости". Журналист портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в местном ресторане этой Сети и узнал, как он работает в свой "последний день".
Журналист пришел в ресторан в 17.00 и не заметил больших очередей. В основном в ресторан пришли молодые люди и подростки.
Большая часть меню ресторана закончилась, вот что можно сейчас купить:
Терминалы для удаленного заказа тоже не работают.
Работники ресторана отказались подтвердить информацию, что работают последний день и заявили, что точно не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.