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Сыктывкарцы опустошили Макдоналдс в последний день его работы

Сыктывкарцы опустошили Макдоналдс в последний день его работыФото из архива PG11.ru

Российские рестораны "Макдоналдс" приостанавливают свою работу 14 марта, об этом сообщают "РИА Новости". Журналист портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в местном ресторане этой Сети и узнал, как он работает в свой "последний день".

Журналист пришел в ресторан в 17.00 и не заметил больших очередей. В основном в ресторан пришли молодые люди и подростки. 

Большая часть меню ресторана закончилась, вот что можно сейчас купить:

Терминалы для удаленного заказа тоже не работают.

Работники ресторана отказались подтвердить информацию, что работают последний день и заявили, что точно не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

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