Сыктывкарцы опустошили Макдоналдс в последний день его работы

Российские рестораны "Макдоналдс" приостанавливают свою работу 14 марта, об этом сообщают "РИА Новости". Журналист портала "Pro Город Сыктывкар" побывал в местном ресторане этой Сети и узнал, как он работает в свой "последний день".

Журналист пришел в ресторан в 17.00 и не заметил больших очередей. В основном в ресторан пришли молодые люди и подростки.