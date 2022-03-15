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Сыктывкарские эксперты рассказали, что будет после ухода западных компаний из России

Сыктывкарские эксперты рассказали, что будет после ухода западных компаний из Россиифото из архива PG11.ru

В ходе политики западных санкции из России ушли некоторые всемирно известные бренды. Это компании, которые поставляли в нашу страну продукты питания, бытовую химию, электронику и автомобили, одежду и обувь. Журналист "Pro Города Сыктывкар" узнал позицию депутата Госсовета, молодого лидера, а также точку зрения правозащитников. Они нам рассказали, пользовались ли этими компаниями, а также будет ли болезненным их уход из России.

Елена Иванова, депутат Госсовета Коми

Елена Иванова. Фото из личного архива.

"Лично для меня список этих компаний ни о чем не говорит. Когда нас пугают санкциями и уходами зарубежного бизнеса, на самом деле забывают, что наша страна одна из немногих, кто способен выстроить независимую экономику, потому что такой опыт есть. Имеются собственные технологии, хотя местами и устаревшие, но есть и развитая инфраструктура. Сейчас в период санкций мы увидим серьезные меры поддержки государства, которыми надо обязательно воспользоваться, чтобы развивать свои отечественные компании и бизнес", – советует Елена Иванова.

Игорь Сажин, преподаватель и правозащитник

Игорь Сажин. Фото Револьт-центр.

"Это плохо, потому что обрушивается налаженная инфраструктура, что сильно ударит по населению", – считает Игорь Сажин.

 

"Все пользуются этими компаниями в той или иной мере, даже если мы этого не замечаем. Понятно, что я не мог покупать что-то в брендовых компаниях, но регулярно пользовался услугами предприятий, которые продавали "ширпотреб", – рассказал Игорь.

Правозащитник считает, что уход западных компаний будет болезненным для России.

"Это ляжет дополнительным бременем на наши с вами плечи. Ведь все это надо будет создавать с нуля, плюс в России еще коррупция, а потому чиновники захотят получить выгоду с этого и еще затормозят развитие. Придется искать обходные пути для получения технологий и их составляющих через другие страны, а это поднимет цену. В современном мире все самим сделать практически невозможно. Международное разделение труда еще пока никто не отменял, на этом держится сокращение издержек. Так что, чтобы все это как-то вернуть хотя бы на 10-15% у нас уйдет очень много средств и главное времени, которого у России нет. При этом расходы на все это замедлит развитие других отраслей, в которых у нас и так отставание", – считает Игорь Сажин.

Сергей Мамонтов, заместитель председателя Молодежного парламента Коми VI созыва

Сергей Мамонтов. Фото из личного архива.

"Пусть уходят, с их стороны это понятное решение. И для России – это хорошо, поскольку при развале страны в 90-ые годы XX века компании приватизировали, и все деньги уходили за рубеж. Сейчас ситуация поменяется, а у государства есть шанс забрать в свои руки западный капитал", – рассказал Сергей Мамонтов.

 

"Мало чем пользовался из тех компаний, которые ушли из России. Для меня актуальна только платежная система Visa, но и это мне не страшно, поскольку у меня есть отечественная карта "Мир", – сообщил Сергей.

 

"Я считаю, что при грамотном управлении это хороший шанс для нашей страны. Деньги останутся в России и положительно повлияют на отечественную экономику", – отметил Сергей Мамонтов.

Игорь Бобраков, журналист и общественный деятель

Игорь Бобраков. Фото из личного архива.

"Народы всегда в той или иной степени несут ответственность за деятельность своих правительств. И с этим уже ничего не поделаешь", – считает Игорь.

 

"У меня имеются банковские карты Visa и Mastercard. Теперь они не действуют за рубежом. Учитывая, что границы и так фактически закрыты, то прямого ущерба вроде бы нет. Но вот косвенный ударит по всем. Уход с рынка многих компаний уже привел к тому, что выросли цены на продукты питания и многие товары, и это еще далеко не предел. Поэтому болезненным – это не то слово. Россия вписана в мировую экономику. Санкции могут привести к катастрофе", – рассуждает Игорь Бобраков.

О том, какие магазины закрываются в Сыктывкаре, подробнее читайте здесь.

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