В Москве полностью отменили масочный режим

Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в Москве. Это стало возможным, благодаря стабильному улучшению ситуации с COVID-19.



Также отменены ковидные ограничения для бизнеса, среди которых установка разделительных перегородок и регулярное измерение тела работников. По его словам, это должно поддержать бизнес, испытывающий санкционное давление.



Напомним, С 11 марта В Коми полностью отменены QR-коды и требование к предъявлению медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам, театрам и клубам можно работать со стопроцентной заполняемостью залов