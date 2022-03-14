Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в Москве. Это стало возможным, благодаря стабильному улучшению ситуации с COVID-19.
Также отменены ковидные ограничения для бизнеса, среди которых установка разделительных перегородок и регулярное измерение тела работников. По его словам, это должно поддержать бизнес, испытывающий санкционное давление.
Напомним, С 11 марта В Коми полностью отменены QR-коды и требование к предъявлению медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам, театрам и клубам можно работать со стопроцентной заполняемостью залов
В Москве полностью отменили масочный режим
- 15:30
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life.ru
Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в Москве. Это стало возможным, благодаря стабильному улучшению ситуации с COVID-19.
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