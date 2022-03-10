В Коми отменяют QR-коды

С 11 марта В Коми полностью отменяются QR-коды и требование к предъявлению медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам, театрам и клубам можно работать со стопроцентной заполняемостью залов, сообщает пресс-служба главы региона.

Также будет в прошлом требование по переводу работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями на дистанционку. Отменяется и требование о переводе 50 процентов сотрудников организаций на дистанционную работу и требование не менее 3-х раз в неделю проводить обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.