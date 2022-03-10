В Коми отменяют QR-коды

С 11 марта В Коми полностью отменяются QR-коды и требование к предъявлению медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам, театрам и клубам можно работать со стопроцентной заполняемостью залов, сообщает пресс-служба главы региона.
Также будет в прошлом требование по переводу работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями на дистанционку. Отменяется и требование о переводе 50 процентов сотрудников организаций на дистанционную работу и требование не менее 3-х раз в неделю проводить обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Людям в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 12 месяцев назад разрешено покидать места проживания и пребывания.
Ресурсосберегающим организациям разрешено перейти с дистанционного обслуживания граждан по возникающим коммунально-бытовым вопросам на обычный режим работы.
С 11 марта предоставление государственных услуг, а также проведение личного приёма граждан разрешено без предварительной записи граждан. С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.