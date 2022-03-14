В Сыктывкаре вынесут приговор убийце владелицы фитнес-клуба Натальи Порошкиной

Сыктывкарский суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по делу Сергея Карандашева, который убил владелицу фитнес-клуба в столице Коми. 14 марта 2022 года состоялись судебные прения по уголовному делу. Прокурор просил назначить подсудимому 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В то же время дочь подсудимого и убитой просила снисхождения для отца, поскольку на его иждивении находятся малолетние дети. Адвокат также попросил для подзащитного минимльное наказание. Подсудимый выступил с последним словом. Оглашение итогового решения состоится 15 марта 2022 года в 10 часов.