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Главный герой шоу «Холостяк» отметил большие глаза сыктывкарки

Главный герой шоу «Холостяк» отметил большие глаза сыктывкаркиСкриншот из первого эпизода "Холостяка"

12 марта прошла премьера нового сезона "Холостяка", в котором участвует модель из Коми Арина Перевертень. В первом эпизоде мы увидели знакомство сыктывкарки с новым "холостяком", а также небольшие интриги между участницами. 

Когда "холостяк" повстречал Арину, он сказал, что у нее очень большие красивые глаза. Девушка ответила, что рядом с ним ей становится очень жарко. 

- Красивый молодой человек. Очень хороший, обеспеченный, — рассказала в интервью Арина. 

Когда девушка повстречала других участниц шоу, она отметила, что все настроены крайне серьезно и готовы биться до конца. Также в этом эпизоде Арина раскритиковала других девушек за то, что они осуждающе посмотрели на "холостяка" после того, как узнали, что он фермер. 

В этом эпизоде Арине Перевертень уделили не так много экранного времени, но мы надеемся, что в следующих эпизодах его будет больше.

Кстати, недавно мы взяли эксклюзивное интервью у Арины. Узнать о ее биографии, почему распался ее брак и как она попала на шоу вы можете здесь

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