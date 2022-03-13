Главный герой шоу «Холостяк» отметил большие глаза сыктывкарки

12 марта прошла премьера нового сезона "Холостяка", в котором участвует модель из Коми Арина Перевертень. В первом эпизоде мы увидели знакомство сыктывкарки с новым "холостяком", а также небольшие интриги между участницами.
Когда "холостяк" повстречал Арину, он сказал, что у нее очень большие красивые глаза. Девушка ответила, что рядом с ним ей становится очень жарко.
- Красивый молодой человек. Очень хороший, обеспеченный, — рассказала в интервью Арина.
Когда девушка повстречала других участниц шоу, она отметила, что все настроены крайне серьезно и готовы биться до конца. Также в этом эпизоде Арина раскритиковала других девушек за то, что они осуждающе посмотрели на "холостяка" после того, как узнали, что он фермер.
В этом эпизоде Арине Перевертень уделили не так много экранного времени, но мы надеемся, что в следующих эпизодах его будет больше.
Кстати, недавно мы взяли эксклюзивное интервью у Арины. Узнать о ее биографии, почему распался ее брак и как она попала на шоу вы можете здесь.