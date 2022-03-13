Главный герой шоу «Холостяк» отметил большие глаза сыктывкарки

12 марта прошла премьера нового сезона "Холостяка", в котором участвует модель из Коми Арина Перевертень. В первом эпизоде мы увидели знакомство сыктывкарки с новым "холостяком", а также небольшие интриги между участницами.

Когда "холостяк" повстречал Арину, он сказал, что у нее очень большие красивые глаза. Девушка ответила, что рядом с ним ей становится очень жарко.