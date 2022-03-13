Стали известны подробности жесткого ДТП на оживленном перекрестке в Сыктывкаре

12 марта около 20.30 очевидцы сообщили "Pro Горооду Сыктывкар" о том, что на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе произошло серьезное ДТП. ГИБДД по Коми рассказали подробности.
Около 20.15 водитель Renault ехал по Октябрьскому проспекту и на перекрестке повернул налево на разрешающий сигнал светофора. Однако он не уступил дорогу автомобилю "Пежо" и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадала пассажирка "Пежо" - женщина 1987 года рождения. Она получила травмы различной степени тяжести.
Напомним, что в 2021 году на этом перекрестке Ирина Шеремет сбила 8-оетнего мальчика, а позже — женщину, которая шла по пешеходному переходу. Подробнее об этом резонансном ДТП читайте здесь.