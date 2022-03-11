В Сыктывкаре эвакуировали посетителей поликлиники

11 февраля из поликлиники на улице Карла Маркса эвакуировали посетителей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил «Комиинформ».

В Минздраве заявили, что опасности для людей нет: в здании сработала ложная тревога. По правилам безопасности людей было необходимо вывести на улицу.