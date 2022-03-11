В Сыктывкаре эвакуировали посетителей поликлиники

11 февраля из поликлиники на улице Карла Маркса эвакуировали посетителей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил «Комиинформ».
В Минздраве заявили, что опасности для людей нет: в здании сработала ложная тревога. По правилам безопасности людей было необходимо вывести на улицу.
Напомним, сыктывкарская поликлиника №3 возвращается к планововй записи в амбулатории. В городе останется только один ковид-центр — на улице Ленина, 75а. Там будут принимать с симптомами ОРВИ и COVID-19.
С 11 марта возобновится работа в ЖК «Атлантида», с 14 марта — по ул. Карла Маркса, 116 для пациентов. В этот же день откроют запись к терапевтам подразделения по ул. Коммунистической, 41.