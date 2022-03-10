Сыктывкарские поликлиники возвращается к обычному режиму работы

Сыктывкарская поликлиника №3 возвращается к планововй записи в амбулатории. В городе останется только один ковид-центр — на улице Ленина, 75а. Там будут принимать с симптомами ОРВИ и COVID-19.

С 11 марта возобновится работа в ЖК «Атлантида», с 14 марта — по ул. Карла Маркса, 116 для пациентов. В этот же день откроют запись к терапевтам подразделения по ул. Коммунистической, 41.