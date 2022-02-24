Девушка из Сыктывкара станет участницей шоу «Холостяк» на ТНТ

12 марта 2022 года в эфир выйдет девятый сезон реалити-шоу «Холостяк». В одном из Instagram-аккаунтов опубликовали информацию, что одной из участниц проекта станет Арина Перевертень – девушка родом из Сыктывкара.

В девятом сезоне реалити-шоу будет сразу два холостяка, об этом 3 февраля 2022 года официально объявил канал ТНТ. Одним из завидных женихов стал 27-летний бизнесмен Александр Гранков. Соперником мужчины станет 29-летний блогер, модель Димаш Адилет, с ним Александр познакомился только когда стартовали съемки.