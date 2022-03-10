Жители Коми больше не могут оплачивать покупки через Apple Pay и Google Pay

10 марта в России перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и другие, подключенные к картам Visa и Mastercard. Об этом сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Сыктывкарцы уже успели столкнуться с этой проблемой: наши читатели сообщают о том, что расплатиться смартфоном больше нельзя. Центробанк рекомендует использовать «пластик» или сервис Mir Pay, но проблема решится лишь частично. Дело в том, что приложение доступно только для смартфонов на Android, а во-вторых, зарубежный онлайн-магазин примет оплату, только если поддерживает «Мир».