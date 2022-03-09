В автобусах Сыктывкара нельзя будет расплатиться с телефона

С 10 марта сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard станут недоступны для оплаты в автобусах столицы Коми. Это касается всех российских банков, а не только попавших под первую волну санкций, сообщает "Комиавтотранс".



Для оплаты проезда можно будет использовать только непостредственно банковскую карту любой платёжной системы, наличные или транспортные носители.



Для бесконтактной оплаты смартфоном можно воспользоваться мобильным приложением Mir Pay. Оно позволяет проводить платёжные операции картами "Мир" более 80 российских банков, включая самые востребованные.