В мэрии рассказали, откуда взялся «фонтан» возле стадиона в Сыктывкаре

9 марта в Сыктывкаре возле центрального стадиона из-под земли вырвалась струя воды. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщил очевидец.

Как рассказали в мэрии, в на место прибыла бригада "Сыктывкарского водоканала", которая отключила участок утечки и оставила без воды стадион, бассейн, "Рублик" и два административных здания.