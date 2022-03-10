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В мэрии рассказали, откуда взялся «фонтан» возле стадиона в Сыктывкаре

В мэрии рассказали, откуда взялся «фонтан» возле стадиона в СыктывкареФото из архива «Pro Города»

9 марта в Сыктывкаре возле центрального стадиона из-под земли вырвалась струя воды. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщил очевидец.

Как рассказали в мэрии, в на место прибыла бригада "Сыктывкарского водоканала", которая отключила участок утечки и оставила без воды стадион, бассейн, "Рублик" и два административных здания.

Жилые дома под отключение не попали. После этого они откачали водопроводную камеру, где, вероятно, произошла утечка. В 00.20 утечку ликвидировали. Она была на ведомственной трубе Республиканского стадиона, вне зоны обслуживания "Сыктывкарского водоканала".

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