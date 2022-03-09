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В Сыктывкаре около стадиона из земли бьет фонтан

В Сыктывкаре около стадиона из земли бьет фонтанФото очевидца

9 марта в Сыктывкаре возле центрального стадиона из-под земли вырвалась струя воды. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщил очевидец.

Струя бьет под сильным напором прямо возле стадиона. Как рассказал наш читатель, это произошло около 20.40.

- Новый фонтан видимо открыли, — отметил очевидец происшествия. 

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 200 рублей за медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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