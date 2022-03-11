"Яблоневая аллея" в Сыктывкаре: где она находится и как ее можно преобразить

В рамках проекта “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара” мы рассматриваем заброшенные территории города и показываем, как они могли бы преобразиться. Сегодня мы расскажем о необычном месте - “яблоневой аллее”.

Согласно информации из кадастровой карты Сыктывкара, территория между домом №46 по улице Красных Партизан и домом №28 по улице Ленина принадлежит администрации города. Территория находится между двумя домами, защищена от шума дорог и отлично подходит для прогулок, “посиделок” и активного отдыха. Ее площадь - 4 544 квадратных метров, это как одно большое футбольное поле.

Здесь растут яблони, поэтому местные жители и прозвали эту территорию "яблоневая аллея". Некоторые даже собирают эти плоды и едят их.



Как отмечают местные жители, раньше на этой территории тоже не было никакой конкретики — такая же тропинка и деревья, без какой-то инфраструктуры и благоустройства.

Благоустройство этой территории отлично пересекается с недавно представленной концепцией “Сыктывкар — столица леса”. Одна из ключевых позиций этого проекта заключается в том, что каждый горожанин должен иметь в шаговой доступности парк или сквер, в котором можно отдыхать.

Детям негде играть

Для местных жителей есть актуальная проблема — их детям негде играть. В соседних дворах либо плохие площадки, либо их нет совсем.

Эта проблема действительно актуальна для жителей этого района.

Летом 2021 года жители новостройки "Токио" рядом с аллеей заявили, что в их дворах постоянно "тусит" куча подростков с чужих домов. В какой-то момент детей стало настолько много, что жители новостройки решили демонтировать детскую площадку во дворе их дома, чтобы снова жить спокойно. Но это возмутило родителей, которые заявили, что их чадам просто негде играть - в их дворах сплошные парковки.

Мы считаем, что на "яблоневой аллее" достаточно места для того, чтобы сделать там небольшое футбольное или баскетбольное поле.

Хотели бы местные жители благоустроить эту территорию?

В нашей группе “ВКонтакте” мы спросили у сыктывкарцев, как они относятся к благоустройству этой территории.

Большинство отметили, что было бы неплохо сделать из этой заброшенной территории сквер, где можно отдохнуть. За благоустройство этой территории проголосовало около 92 процентов опрошенных.

В следующей статье мы совместно с урбанистами разберем, почему благоустройство этой территории так важно для хорошего облика Сыктывкара.