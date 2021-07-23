Сыктывкарцы обвинили депутата в том, что он спилил футбольные ворота на детской площадке

В нашу редакцию обратилась сыктывкарка Анастасия Иванова (фамилия изменена), которая утверждает, что депутат спилил футбольные ворота на детской площадке, где играли ее дети. Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

Крутая футбольная площадка «по-соседству»

Анастасия Иванова (фамилия изменена) живет по адресу: Свободы, 35/75. Девушка утверждает, что на месте, где должна была быть площадка, построен дом. Из-за этого у детей вообще нет никакой возможности к досугу.

Двор Анастасии. На месте, где должна была быть площадка, построили дом.

- Мы так обрадовались, когда по соседству в ЖК «Токио» открыли новую детскую площадку. Наконец-то наши дети смогут поиграть где-то в нормальном месте, - сообщила Анастасия. Площадка жильцов «Токио»

Однако недавно на футбольной площадке в ЖК «Токио» спилили ворота. Как сообщает сыктывкарка, это было сделано по поручению одного из депутатов, который живет в этом доме.

- Двор жильцов «Токио» - нет детей, нет проблем! - заключила сыктывкарка.

Зачем убрали ворота?

А вот так дети относятся к имуществу жильцов

Нам удалось связаться с жильцами «Токио». Как оказалось, никакой депутат не «приказывал» спиливать ворота и вообще не причем. Решение о демонтаже приняли сами жильцы на общедомовом собрании.

Уже долгое время перед жильцами ЖК «Токио» стояла огромная проблема - на детской площадке перед домом было огромное количество детей, причем неместных. При всем этом, очень мало из них жили в самом комплексе.

- И если вы думаете, что они никому не мешают, то вы очень ошибаетесь! Никто не против футбола и спорта, но на площадке играли подростки, которые не реагировали на замечания, мусорили, и вели себя достаточно агрессивно, - рассказал один из жильцов.

По словам местных, подростки сломали вокруг футбольного поля все, хотя еще в прошлом году управляющая компания меняла плитки.

Из-за таких постоянных «тусовок» местные дети боятся играть на площадке

- Но подростки продолжают все ломать. И иногда они делают это целенаправленно. Наши дети боятся играть в нашем же дворе, потому что толпа чужих занимает всю территорию. И ведут себя так, словно это мы к ним в гости пришли, - поделился еще один жилец.

Ворота до сих пор остались у жильцов, они находятся в паркинге. Их убрали временно, пока совет дома не придет к понимаю решения проблемы с футбольным полем.

- Все-таки хочется, чтобы к имуществу наших домов относились с уважением. Пока что от «соседних» подростков остаются только мусор, сломаные плитки и хамство, - заключили жильцы.

Также жильцы страдают от того, что эти самые подростки потом заходят и начинают хулиганить в чужих домах. Например здесь жильцы сняли, как они курят прямо в подъезде.

Кто виноват?

Можно ли винить Анастасию за то, что она хочет, чтобы ее дети отдыхали на крутой детской площадке? Конечно, нет. Эта проблема намного глубже - у детей подростков в этой части города просто нет места, где они могут «потусить»: до Кировского парка далеко, да и поблизости нет стадионов.

Однако жильцов ЖК «Токио» тоже можно понять - они убрали ворота не от жадности, а потому, что страдали их интересы и дети. И не стоит забывать, что площадка все-таки в их собственности и за ремонт, обслуживание, прочее они платят из своего кармана.