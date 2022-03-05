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Итоги дней открытых дверей в честь обновленного ŠKODA KODIAQ в ДЦ «Квета -Авто»

Итоги дней открытых дверей в честь обновленного ŠKODA KODIAQ в ДЦ «Квета -Авто»Фото ДЦ «Квета-Авто»

С 26 февраля в Официальном дилерском центре ŠKODA компании «Квета -Авто» все желающие могут познакомиться с обновлённым ŠKODA KODIAQ.

Гости дилерского центра могут одними из первых узнать  обо всех изменениях модели SUV-сегмента от менеджеров отдела продаж, а также одними из первых опробовать обновлённый ŠKODA KODIAQ в деле на  тест-драйве! 

Менеджеры отдела продаж с удовольствием ответят на все интересующие вопросы о новинке бренда. Клиенты смогут оценить дизайн автомобиля, узнать еще больше о технологиях и уникальных решениях Simply Clever, оценить уровень комфорта в салоне и попробовать авто на тест-драйве.

«Квета-Авто» -  официальный дилер ŠKODA в Сыктывкаре

К услугам клиентов дилерского центра — полностью укомплектованный парк тестовых автомобилей ŠKODA, удобная зона отдыха с горячими напитками, оснащенная точкой доступа Wi-Fi, а также отзывчивый персонал, компетентный сервис автомобилей. 


КВЕТА-АВТО, официальный дилер ŠKODA

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Контакты:  

  • Сыктывкар, Сысольское ш., 47. 
  • Тел.: 8 (8212) 314-333. 
  • Сайт: kveta-auto.ru 
  • Группа «ВКонтакте»: vk.com/kveta_auto

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