Итоги дней открытых дверей в честь обновленного ŠKODA KODIAQ в ДЦ «Квета -Авто»

Гости дилерского центра могут одними из первых узнать обо всех изменениях модели SUV-сегмента от менеджеров отдела продаж, а также одними из первых опробовать обновлённый ŠKODA KODIAQ в деле на тест-драйве!

С 26 февраля в Официальном дилерском центре ŠKODA компании «Квета -Авто» все желающие могут познакомиться с обновлённым ŠKODA KODIAQ.

Менеджеры отдела продаж с удовольствием ответят на все интересующие вопросы о новинке бренда. Клиенты смогут оценить дизайн автомобиля, узнать еще больше о технологиях и уникальных решениях Simply Clever, оценить уровень комфорта в салоне и попробовать авто на тест-драйве.

«Квета-Авто» - официальный дилер ŠKODA в Сыктывкаре

К услугам клиентов дилерского центра — полностью укомплектованный парк тестовых автомобилей ŠKODA, удобная зона отдыха с горячими напитками, оснащенная точкой доступа Wi-Fi, а также отзывчивый персонал, компетентный сервис автомобилей.





КВЕТА-АВТО, официальный дилер ŠKODA



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