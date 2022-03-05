Итоги дней открытых дверей в честь обновленного ŠKODA KODIAQ в ДЦ «Квета -Авто»

С 26 февраля в Официальном дилерском центре ŠKODA компании «Квета -Авто» все желающие могут познакомиться с обновлённым ŠKODA KODIAQ.
Гости дилерского центра могут одними из первых узнать обо всех изменениях модели SUV-сегмента от менеджеров отдела продаж, а также одними из первых опробовать обновлённый ŠKODA KODIAQ в деле на тест-драйве!
Менеджеры отдела продаж с удовольствием ответят на все интересующие вопросы о новинке бренда. Клиенты смогут оценить дизайн автомобиля, узнать еще больше о технологиях и уникальных решениях Simply Clever, оценить уровень комфорта в салоне и попробовать авто на тест-драйве.
«Квета-Авто» - официальный дилер ŠKODA в Сыктывкаре
К услугам клиентов дилерского центра — полностью укомплектованный парк тестовых автомобилей ŠKODA, удобная зона отдыха с горячими напитками, оснащенная точкой доступа Wi-Fi, а также отзывчивый персонал, компетентный сервис автомобилей.
КВЕТА-АВТО, официальный дилер ŠKODA
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Контакты:
- Сыктывкар, Сысольское ш., 47.
- Тел.: 8 (8212) 314-333.
- Сайт: kveta-auto.ru
- Группа «ВКонтакте»: vk.com/kveta_auto