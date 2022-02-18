ДЦ «Квета-Авто» представит ОБНОВЛЕННЫЙ ŠKODA KODIAQ.

Видео будут публиковаться в соцсетях Instagram, «ВКонтакте» в 12:00.

Специалисты ДЦ «Квета-Авто» готовы представить вашему вниманию видеопрезентацию обновлённого ŠKODA KODIAQ, которая стартует с 21 февраля и продолжится до 25 февраля.

Они расскажут вам об обновленном дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin&Klement, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ одним из идеальных современным семейным автомобилем.

21 февраля — презентация обновлённого ŠKODA KODIAQ

22 февраля — экстерьер, дизайн и решения SIMPLY CLEVER

23 февраля — интерьер, мультимедийные системы и практичность

24 февраля — коробка передач, двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты

25 февраля — специальные версии SPORTLINE и LAURIN & KLEMENT

Каждый день будут разыграны фирменные подарки среди тех, кто выполнит всего лишь три условия:

Подписаться на аккаунт в Instagram @skoda_komi ;

Поставить лайк видео;

Оставить комментарий.

Также будет предложено поучаствовать в активности* «Мое путешествие на ŠKODA» .

Расскажите на своей странице в инстаграм или в вк в виде текстового поста или запишите видео о вашей запомнившейся поездки на ŠKODA. А специалисты разыграют фирменные аксессуары среди всех, кто примет участие и поделится своими воспоминаниями.

Все желающие смогут записаться на оффлайн презентацию в автосалоне и пройти тест-драйв.

Участвуя в сопровождающих презентации активностях, все желающие смогут стать обладателями оригинальных аксессуаров ŠKODA.

С 26 февраля автолюбителей приглашаем на тест-драйв ŠKODA KODIAQ FL в дилерский центр. Запись по телефону: 8 (8212) 314-333



*Условия уточняйте у специалистов ДЦ «Квета-Авто»



КВЕТА-АВТО, официальный дилер ŠKODA

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