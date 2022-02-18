ДЦ «Квета-Авто» представит ОБНОВЛЕННЫЙ ŠKODA KODIAQ.

Специалисты ДЦ «Квета-Авто» готовы представить вашему вниманию видеопрезентацию обновлённого ŠKODA KODIAQ, которая стартует с 21 февраля и продолжится до 25 февраля.
Видео будут публиковаться в соцсетях Instagram, «ВКонтакте» в 12:00.
Они расскажут вам об обновленном дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin&Klement, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ одним из идеальных современным семейным автомобилем.
- 21 февраля — презентация обновлённого ŠKODA KODIAQ
- 22 февраля — экстерьер, дизайн и решения SIMPLY CLEVER
- 23 февраля — интерьер, мультимедийные системы и практичность
- 24 февраля — коробка передач, двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты
- 25 февраля — специальные версии SPORTLINE и LAURIN & KLEMENT
Каждый день будут разыграны фирменные подарки среди тех, кто выполнит всего лишь три условия:
- Подписаться на аккаунт в Instagram @skoda_komi;
- Поставить лайк видео;
- Оставить комментарий.
Также будет предложено поучаствовать в активности* «Мое путешествие на ŠKODA» .
Расскажите на своей странице в инстаграм или в вк в виде текстового поста или запишите видео о вашей запомнившейся поездки на ŠKODA. А специалисты разыграют фирменные аксессуары среди всех, кто примет участие и поделится своими воспоминаниями.
Все желающие смогут записаться на оффлайн презентацию в автосалоне и пройти тест-драйв.
Участвуя в сопровождающих презентации активностях, все желающие смогут стать обладателями оригинальных аксессуаров ŠKODA.
С 26 февраля автолюбителей приглашаем на тест-драйв ŠKODA KODIAQ FL в дилерский центр. Запись по телефону: 8 (8212) 314-333
*Условия уточняйте у специалистов ДЦ «Квета-Авто»
КВЕТА-АВТО, официальный дилер ŠKODA
Контакты:
- г. Сыктывкар, Сысольское ш., 47.
- Тел.: 8 (8212) 314-333.
- Сайт: kveta-auto.ru
- Группа «ВКонтакте»: vk.com/kveta_auto
- Instagram: @skoda_komi