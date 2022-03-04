Стал известен график работы поликлиник Коми в праздники

Министерство здравоохранения Коми предоставило график работы медицинских организаций республики с 5 по 9 марта. В представленном списке 25 больницы и поликлиники городов и районов региона. Его можно увидеть ПО ССЫЛКЕ.

Напомним, поликлиника по улице Карла Маркса вернется в обычный режим работы уже 6 марта. Об этом в эфире телеканала "Юрган" сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.